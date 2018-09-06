Заборона використання дизельних авто, що вже має місце у деяких європейських країнах, пов’язана з токсичністю викидів. Компанія Bosch пропонує вирішення цієї проблеми.

В цьому році компанія Bosch представила нову дизельну технологію, а разом з тим і вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища. Використання цих розробок дозволить скоротити викиди оксидів азоту в 10 разів у порівнянні з нормами, встановленими на 2020 рік.

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Давайте спробуємо розібратися, як працює нова дизельна технологія Bosch. Адже в ній звичні деталі подекуди виконують зовсім незвичні функції:

Турбокомпресор

Автомобіль запускається швидко, маючи при цьому низьку вихлопну емісію. Це можливо завдяки турбокомпресору, який швидко реагує на дії водія, завдяки оснащенню більш гнучкою повітряною системою з комбінацією високого та низького тиску в системі рециркуляції відпрацьованих газів.

Блок управління двигуном

Як і слід було очікувати, інженери Bosch вклали дуже багато часу в розробку нового блоку управління двигуном. Він є мозковим центром автомобіля: мінімум 8 мільйонів рядків коду необхідні для контролю оптимальної роботи всіх компонентів нового дизеля. Для порівняння, космічному шатлу необхідно всього 400 тис. строк коду.

Вихлопна система

Для оптимальної конверсії оксиду вуглецю температура відпрацьованих газів повинна становити 200 ° C і більше. Однак при водінні в міських умовах така температура досягається рідко. Bosch активно контролює температуру відпрацьованих газів за допомогою ускладненої системи управління температурним режимом.

Датчики

Температура, кількість оксидів водню та тверді частинки ‒ сучасні датчики забезпечують точними даними систему контролю роботи двигуна, гарантуючи відповідність нормам токсичності відпрацьованих газів. Головна мета - повний контроль вихлопної емісії.

Модуль AdBlue

Компанія Bosch поліпшила модуль AdBlue по зниженню токсичності відпрацьованих газів. Робота системи базується на хімічному розчині, що складається з карбаміду, який знижує вміст оксидів азоту в вихлопі дизельних двигунів. Витрати карбаміду досить низькі, приблизно 1,5 літра на 1000 км.

Вимірювання RDE

Раніше вихлопна емісія вимірювалася в лабораторних умовах, а з 2014 року з'явилися надійні пересувні системи. Bosch досліджує роботу вихлопних систем при водінні в міському, заміському циклі та по шосе за допомогою RDE (тести роботи двигуна в реальних умовах водіння). Станом на вересень 2017 згідно з законом ЄС кожен автомобіль повинен бути оснащений системою для тестування вихлопної емісії RDE.