З 1 січня 2019 року операційне управління продажами і сервісом автомобілів Opel буде передано офіційному імпортеру Групи PSA в Україні – ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Зараз в Україні з брендом Opel працює ряд незалежних дилерів, а операційне управління ведеться представництвом в Будапешті (Угорщина).



"Після придбання Opel в 2017-му році, Група PSA почала планомірне впровадження нової стратегії, спрямованої на всебічний розвиток Марки на європейському і світовому ринках. Новий етап розвитку бренду Opel в Україні відповідає стратегічному плану "PACE!", який дозволить відновити фінансову основу бренду, поліпшити показники конкурентоспроможності та прискорити зростання компанії Opel, – йдеться в повідомленні ТОВ "Пежо Сітроен Україна".



Україна стане першим ринком в Східній Європі, де Opel розгорне свою діяльність під крилом PSA, спираючись на нові стандарти.

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Серед першочергових завдань – залучення нових партнерів, послідовна зміна і розширення географії дилерської мережі, виведення нових високотехнологічних моделей, вигідні фінансові пропозиції на покупку автомобілів і підвищення якості та доступності післяпродажного обслуговування відповідно до глобальної стратегії бренду допоможуть зміцнити позиції Opel в Східній Європі.



"У автомобільного ринку України зберігається високий потенціал для подальшого зростання, що робить його хорошим майданчиком для нового етапу розвитку бренду Opel. Завдяки новим конкурентоспроможним продуктам, пропозиціям у сфері післяпродажного обслуговування і грамотно вибудуваній дилерській мережі ми маємо намір не тільки зберегти існуючих клієнтів бренду, а й завоювати нових", – говорить Віктор Корділевський, Генеральний директор ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Нагадаємо, що Opel показала перші фото оновленої Astra.