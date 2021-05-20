Така послуга буде доступна для громадян України, які проживають у Великій Британії.

Україна та Велика Британія запроваджують обмін посвідчень водія. Про це повідомила пресслужба МВС України.

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“Сьогодні набирає чинності документ “The Driving Licences Order 2021”, згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні”, - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

У МВС зазначили, що цей акт - результат майже п’ятирічної плідної роботи Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства закордонних справ України з британськими колегами щодо оцінки відповідності стандартів підготовки водіїв у двох країнах.