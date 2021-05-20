Такая услуга будет доступна для граждан Украины, проживающих в Великобритании.

Украина и Великобритания вводят обмен водительскими удостоверениями. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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"Сегодня вступает в силу документ "The Driving Licences Order 2021", согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании, сможет обменять свое водительское удостоверение на аналогичный документ Великобритании без экзаменов! В ближайшее время введем аналогичные условия для британских водителей в Украине", – сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В МВД отметили, что этот акт – результат почти пятилетней плодотворной работы Министерства внутренних дел Украины и Министерства иностранных дел Украины с британскими коллегами по оценке соответствия стандартов подготовки водителей в двух странах.