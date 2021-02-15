Украина и ОАЭ подписали соглашение о совместной борьбе с преступностью и меморандум о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.

14 февраля, в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные арабские эмираты, министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр – министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом и меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных удостоверений.

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Арсен Аваков подчеркнул, что после подписания меморандума, водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране. “Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные”, – отметил Арсен Аваков.

Напомним, ранее соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений МВД заключило с правительством Италии, Турции и Испании. Длятся такие же переговоры с Францией и Великобританией, запланировано дальнейшее расширение этой правовой базы на взаимоотношения с другими странами.