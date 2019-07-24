Путешествуя за границей, советуем иметь при себе международное водительское удостоверение.

Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:

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оригинал национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Срок действия международного водительского удостоверения — 3 года.

Стоимость услуги составляет до 10 грн.

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