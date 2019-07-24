Путешествуя за границей, советуем иметь при себе международное водительское удостоверение.
Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:
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- оригинал национального водительского удостоверения;
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.
Срок действия международного водительского удостоверения — 3 года.
Стоимость услуги составляет до 10 грн.
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