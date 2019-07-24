Подорожуючи за кордоном, радимо мати при собі міжнародне посвідчення водія.
Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
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- оригінал національного посвідчення водія;
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.
Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки.
Вартість послуги становить до 10 грн.
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