Подорожуючи за кордоном, радимо мати при собі міжнародне посвідчення водія.

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:

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оригінал національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.

Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки.

Вартість послуги становить до 10 грн.

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