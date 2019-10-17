Група британських інвесторів придбала права на бренд Morris Commercial і збирається перезапустити його найближчим часом.

Ми змінили налаштування тізерних зображень електрофургона Morris JE, аби побачити трохи більше, ніж доволено. Хоча й без того зрозуміло, що новинка має усі характерні риси машини 1948-61 років.

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Фото: повнофункціональний прототип Morris JE, оригінальні та відредаговані зображення / Morris Commercial

Новий електрофургон Morris планує представити до кінця цього року. Кервіник оновленої фірми говорить про майбутній автомобіль, не шкодуючи яскравих епітетів. Мовляв, Morris JE стане продуктом преміум-класу з сенсаційним стилем, відмінною функціональністю і гідним запасом ходу для бізнесу та відпочинку.

Фото: оригінальний Morris Commercial J-Type / autowp

З того, що відомо про Morris Commercial JE зараз: він матиме модульну платформу з алюмінію та карбоновий кузов. Перший факт дозволяє припустити, що платформа буде використана для інших моделей відродженої марки, а другий цікавий сам по собі, оскільки подібних рішень у цьому класі автомобілів зараз жоден з автовиробників не застосовує.

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