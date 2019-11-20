Міністр інфраструктури анонсував ліквідацію державного підприємства "Автомобільні дороги України". Також він заявив про необхідність позбавлення "Укравтодору" функції інспекції доріг.

Міністерство інфраструктури планує ліквідувати Державне акціонерне підприємство "Автомобільні дороги України" та передати його функції приватному сектору, повідомив глава міністерства Владислав Криклій.

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"З наступного року, після зимового періоду, плануємо ліквідувати" Автомобільні дороги України ". Його функції можна буде передати приватному сектору, який не пов'язаний з бюрократичними процедурами і зможе оперативно закуповувати найкращу техніку", - розповів міністр інфраструктури на брифінгу у вівторок, 19 листопада .

Криклій назвав "нормальною європейською практикою" утримання та експлуатацію доріг приватними компаніями, а також поскаржився на неефективність і корупцію в регіональних відділеннях "Укравтодору".

"У нас якийсь облавтодор не візьми - він збитковий, постійно не вистачає грошей, у використанні держмайна присутній корупційний фактор", - констатував міністр.

Він також повідомив про плани позбавити "Укравтодор" функції інспекції доріг, будівництво та ремонт яких він замовляє.

"Укравтодор" - замовник послуг. Інспекційна функція повинна бути окремо, щоб не виникав конфлікт інтересів. Тому що виходить так: сам замовляю - сам перевіряю, що не є дієвим інструментом ", - пояснив Криклій.

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