Министр инфраструктуры анонсировал ликвидацию государственного предприятия "Автомобильные дороги Украины". Также он заявил о необходимости лишения "Укравтодора" функции инспекции дорог.

Министерство инфраструктуры планирует ликвидировать Государственное акционерное предприятие "Автомобильные дороги Украины" и передать его функции частному сектору, сообщил глава министерства Владислав Криклий.

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"Со следующего года, после зимнего периода, планируем ликвидировать "Автомобильные дороги Украины". Его функции можно будет передать частному сектору, который не связан с бюрократическими процедурами и сможет оперативно закупать лучшую технику", – рассказал министр инфраструктуры на брифинге во вторник, 19 ноября .

Криклий назвал "нормальной европейской практикой" содержание и эксплуатацию дорог частными компаниями, а также посетовал на неэффективность и коррупцию в региональных отделениях "Укравтодора".

"У нас какой облавтодор не возьми – он убыточный, постоянно не хватает денег, в использовании госимущества присутствует коррупционный фактор", – констатировал министр.

Он также сообщил о планах лишить "Укравтодор" функций инспекции дорог, строительство и ремонт которых он заказывает.

"Укравтодор" – заказчик услуг. Инспекционная функция должна быть отдельно, чтобы не возникал конфликт интересов. Потому что получается так: сам заказываю – сам проверяю, что не является действенным инструментом ", – пояснил Криклий.

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