І такий будинок виставлено на продаж!

Гоночний офіс, басейн і сауна, паркінг для гелікоптера але головне – власна картингова траса. Цей маєток виставлено на продаж у Ірландії з цінником 2 950 000 доларів.

Це не просто асфальтовані доріжки на задньому подвір’ї – траса схвалена британською федерацією картингу, вона обладнана відповідно до усіх стандартів, тут же розміщені бокси для зберігання і обслуговування машин.

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Фото: За маєток в Ірландії площею у 28 акрів просять $2,95 млн / Sstanley Best

Окрім траси у маєтку є великий гарний будинок на 5 спалень, 4 ванні кімнати і 4 вітальні. Критий басейн. Кінотеатр. Сауна. Злітний майданчик для вертольота. Гараж на 3 автомобіля. Дитячий ігровий майданчик. Хоча по суті, увесь цей об'єкт виглядає як великий ігровий майданчик для дітей і дорослих.

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