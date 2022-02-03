Схоже, у чудовій колекції автомобілів футбольної зірки незабаром відбудеться поповнення.

Перед тим, як передати кожен з примірників Chiron Bugatti, зібраних у Мольсхаймі, їх тестує професійний пілот Енді Уоллес. Але іноді й цього буває замало. У Bugatti вирішили довірити фінальний тест-драйв справжньому чемпіону. Щоправда, зі світу футболу, а не автоспорту.

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Футбольна суперзірка Кріштіану Роналду – кілька разів найкращий гравець світу, чинний чемпіон Європи, володар багатьох інших нагород і великий шанувальник спортивних автомобілів. Чемпіону прямо до гаража в його будинку в Мадриді привезли новенький Chiron Bugatti, щоб він “уважно подивитися на суперкар потужністю 1500 к.с.”

Швидке знайомство з гіперкаром та короткий тест-драйв і “комплексна перевірка” Кріштіану Роналду завершилась. Висновок: схвалено! Наприкінці відео заводський тест-пілот просить Роналду повернути йому ключ від машини зі словами “якщо хочеш залишити собі – дзвони Бугатті”. Після коротких роздумів, Кріштіану вибачається перед іншими гарними автомобілями зі своєї колекції та набирає номер. Зважаючи на те, що в його гаражі вже є один Bugatti, номер французького автовиробника у його телефонній книзі точно є.

Фото: гараж Кріштіану Роналду / Autoevolution

У гаражі його мадридського маєтка вартістю 6,5 мільйонів євро можна побачити Ferrari 599 GTO, McLaren Senna, пару Rolls-Royce, (Phantom Drophead і Cullinan), Bugatti Veyron, білий Mercedes-Benz SLS AMG, помаранчевий McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador та Mercedes-AMG G 63 Brabus. Є також сріблястий Ferrari, Mercedes-AMG GLE 63 та інший Mercedes – для щоденного використання. Крім того, Роналду також володіє Bentley Flying Spur, Ferrari Monza SP2, Lamborghini Urus та Aston Martin DBX, яких не видно у гаражі.