Похоже, в великолепной коллекции автомобилей футбольной звезды вскоре произойдет пополнение.

Перед тем, как передать каждый из экземпляров Chiron Bugatti, собранных в Мольсхайме, их тестирует профессиональный пилот Энди Уоллес. Но иногда и этого бывает мало. В Bugatti решили доверить финальный тест-драйв настоящему чемпиону. Правда, из мира футбола, а не автоспорта.

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Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду – несколько раз лучший игрок мира, действующий чемпион Европы, обладатель многих других наград и большой поклонник спортивных автомобилей. Чемпиону прямо к гаражу в его доме в Мадриде привезли новенький Chiron Bugatti, чтобы он "внимательно посмотрел на суперкар мощностью 1500 л. с."

Быстрое знакомство с гиперкаром и короткий тест-драйв и “комплексная проверка” Криштиану Роналду завершилась. Вывод: одобрено! В конце видео заводской тест-пилот просит Роналду вернуть ему ключ от машины со словами “если хочешь оставить себе – звони Бугатти”. После коротких размышлений, Криштиану извиняется перед другими красивыми автомобилями из своей коллекции и набирает номер. Несмотря на то, что в его гараже уже есть один Bugatti, номер французского автопроизводителя в его телефонной книге точно есть.

Фото: гараж Криштиану Роналду / Autoevolution

В гараже его мадридского особняка стоимостью 6,5 миллионов евро можно увидеть Ferrari 599 GTO, McLaren Senna, пару Rolls-Royce (Phantom Drophead и Cullinan), Bugatti Veyron, белый Mercedes-Benz SLS AMG, оранжевый McLaren MP4-12C, Lamborghini Aventador и Mercedes-AMG G 63 Brabus. Есть также серебристый Ferrari, Mercedes-AMG GLE 63 и другой Mercedes – для ежедневного использования. Кроме того, Роналду также владеет Bentley Flying Spur, Ferrari Monza SP2, Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, которых не видно в гараже.