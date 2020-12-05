Компанія Bugatti презентувала трековий суперкар під назвою Bolide. Він має неймовірне енергоозброєння: 16-циліндровий 8-літровий мотор з 4 турбінами, потужністю 1850 сил.

При цьому важить машина всього 1240 кілограмів, тобто майже на тонну менше, ніж Bugatti Chiron. Детальніше – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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В результаті Bolide демонструє вражаюче співвідношення маси та потужності. За розрахунками компанії, на розгін до 100 кілометрів цьому купе потрібно трохи більше, ніж 2 секунди. Щоб розігнатися до 200 кілометрів – менше, ніж 5 секунд, а до 300 – 7,3 секунди.

Але й це далеко не межа. Новий Bugatti здатен набирати 500 кілометрів на годину за 20 секунд.

Автори проєкту обіцяють, що гіперкар зможе подолати Nordschleife (знаменита траса для перегонів у Німеччині – 24 канал) усього за 5 хвилин та 23 секунди.



Надпотужний суперкар Bolide важить всього 1240 кілограмів / Фото з офіційного сайту Bugatti

Ціна нового суперкара Bugatti поки що не відома

Однак Bugatti поки не вирішила, чи випускатиме цю модель серійно. Тому немає жодної інформації про те, скільки коштуватиме таке авто.

Ймовірно, кілька екземплярів зберуть для заможних колекціонерів і ціна кожного з них перевищить 10 мільйонів євро. Але остаточне рішення чи випускати такий автомобіль, ймовірно, прийматиме новий власник марки Bugatti.



Компанія не вирішила, чи випускатиме модель суперкара серійно / Фото з офіційного сайту Bugatti

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Кузовне ательє Carrosserie Caselani пропонує набір панелей, що надають сучасним Citroen Space Tourer та Jumpy вінтажного вигляду. За трансформацію доведеться сплатити майже 15 тисяч євро.

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