Хоча в Україні цей бренд не представлений, прихильників Каділлак в нас чимало. На цей компактний кросовер марка покладає великі надії, тож тим, хто підшукує новий Cadillac варто звернути увагу на XT4.

Новий Cadillac XT4 – кросовер малого класу, на який фірма покладає великі надії. Люксова марка концерну General Motors змістила пріоритети у своєму модельному ряді від великих седанів CTS і ATS до компактних кросоверів XT5 та нового XT4.

Дизайн нового кросовера виконано у характерному стилі сучасної лінійки Cadillac – це поєднання гострих кутів та видовжених ліній з заокругленнями та плавними гранями.

XT4 має єдиний двигун – 2-літровий турбований агрегат, що працює у парі з дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач. Потужність такої комбінації складає 237 кінських сил. Повний привід має функцію відключення задньої осі.

Кросовер оснащується пневматичною підвіскою, а у якості опції пропонується MagneRide. В усіх комплектаціях невеличкий кросовер комплектується 18-дюймовими колісними дисками.

Хоча модель відноситься до малого класу, XT4 отримав багате оснащення та матеріали оформлення салону. Для управління усіма функціями інформаційно-розважальної системи слугує 8-дюймовий сенсорний екран, а бездротова зарядка допоможе залишатись на зв’язку.

У США новий Cadillac XT4 надійде у продаж у другій половині року, ціни поки що не названі.

Фото: Cadillac XT4 / Cadillac

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