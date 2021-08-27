Українська національна серія перегонів Carrera Time Attack для власників спортивних моделей Porsche цього року стала міжнародною.

21–23 травня уперше в історії перегони Carrera Time Attack відбулися за кордоном — в Румунії, на автомобільному треку Transilvania Motor Ring. А 26–27 червня змагання на спорткарах Porsche продовжились у білоруському центрі олімпійської підготовки “Стайки”, що у Мінську. Команди цих країн були приємно здивовані вправністю українських пілотів. Побачити їх можна буде і на двох українських етапах – у Києві та Полтаві.

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“Щодо результатів наших пілотів у Білорусі та Румунії — ними справді варто пишатися. Команди цих країн були приємно здивовані: усе завдяки тому, що в Україні учасники Carrera Time Attack мають досвід перегонів на обох типах трас”, – говорить засновник серії Юрій Манойло.

Українець поставив собі за мету сформувати правильну культуру використання спорткарів Porsche. Вони сконструйовані для швидкості, емоцій та випробувань – усе це можливо саме на треку – місці, призначеному для встановлення рекордів. Довгостроковою метою Юрія є ліцензія в Україні Porsche Cup – світових перегонів Porsche. Це означатиме визнання світом національної серії перегонів Carrera Time Attack в Україні.

Після етапів у Трансільванії та Мінську, перегони Carrera Time Attack продовжуються в Україні. Наступний етап Carrera Time Attack International 2021 відбудеться 5 вересня у Києві на автомобільному СК “Чайка”, а завершиться 2021 рік етапом у Полтаві на автодромі “Лтава”.

Взяти участь у перегонах може кожен власник спорткара Porsche, навіть пілот-початківець. Реєстрація на участь – за цим посиланням. На змагання київського етапу 5 вересня зареєстровано більш як півсотні екіпажів і не лише з України.

На відвідувачів, крім власне перегонів, чекатиме виставка ексклюзивних моделей Porsche, парад спорткарів та авіашоу. Кожен зможе випробувати у якості пілота на симуляторі, а діти розважаться у спеціальній ігровій зоні.