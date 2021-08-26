У місті Доха, столиці аравійської країни, кожні два роки проводитимуть шоу нового формату під назвою Qatar Geneva International Motor Show.

Організатори Женевського міжнародного автосалону (Geneva Geneva International Motor Show, GIMS)та Управління туризму Катару оголосили про партнерство і запуск нової спільної виставки – Qatar Geneva International Motor Show у місті Доха. Це буде моторшоу унікального формату для Близького Сходу, і всю інформацію про нього обіцяють розкрити на GIMS 2022 у лютому наступного року.

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Два роки поспіль Женевський автосалон було скасовано, через пандемію й один із найстаріших та наймасштабніших автомобільних заходів Європи опинився у дуже скрутному становищі, збитки організаторів лише у 2020 році склали близько 10,2 мільйона євро. Тому подібний спін-офф, відгалуження, дочірня виставка у столиці Катару може стати порятунком для GIMS. Втім, після того, як Франкфуртський автосалон переїхав до Мюнхена, роздвоєння Женевського автосалону вже не видається настільки дивним.

Катар прагне зробити автосалон міжнародним, тож виставка повинна привернути виробників і відвідувачів з усього світу. Перше моторшоу заплановано на осінь 2022 або 2023 року, а потім його будуть проводити кожні два роки. Повну інформацію про Qatar Geneva International Motor Show, в тому числі формат і концепцію заходу, розкриють на наступному Женевському автосалоні 2022 року, який проходитиме з 19 по 27 лютого 2022 року де й завжди – у Швейцарії.

Поява власного автошоу в близькосхідній країні є частиною стратегії Qatar National Vision 2030, яка планує стати туристичним центром регіону.

Фото: постер скасованого Женевського автосалону 2020 року / GIMS