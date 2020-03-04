Організатори міжнародної автомобільної виставки обрали нову локацію для проведення шоу.

Розглядались також Кельн, Гамбург, Берлін та Ганновер. Причому останньому місту вже доводилось приймати Франкфуртський автосалон.

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Німецька асоціація автопромисловців (VDA)перенесла один з найбільших міжнародних автомобільних салонів з Франкфурта до Мюнхена. Впорядники автошоу підійшли до повідомлення про це з гумором, запустивши на офіційному сайті IAA рекламу з повідомленням “Серйозно, Мюнхен!”.

Мюнхенський автосалон відбудеться у 2021 році. Раніше повідомлялося, що зміниться не тільки місце проведення моторшоу, але і його формат. Нова концепція повинна зробити участь у виставці більш привабливим для автовиробників. Передбачається, що ідея автосалону в майбутньому буде сконцентрована довкола концепції мобільності, а не самого автомобіля, що дозволить компаніям демонструвати різні рішення в цій області.

Франкфуртський автосалон 2019 року показав, що захід переживє складні часи – автовиробники все частіше відмовляються від участі, віддаючи перевагу онлайн-презентаціям та спеціалізованим заходам. Минулому року у Франкфурті не бул о стендів Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota і Volvo.

Минулого тижня було прийнято рішення про скасування іншого великого європейського автомобільного заходу – Женевського автосалону. Уряд Швейцарії ввів заборону на проведення масових заходів з числом учасників більше 1000, через коронавірус, після того, як у країні було зафіксовано дев'ять випадків зараження COVID-19.

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