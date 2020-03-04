Организаторы международной автомобильной выставки выбрали новую локацию для проведения шоу.

Рассматривались также Кельн, Гамбург, Берлин и Ганновер. Причем последнему городу уже приходилось принимать Франкфуртский автосалон.

Смотрите также: Всего за 20 евро в месяц: Citroen представил электромобильчик Ami

Немецкая ассоциация автопромышленников (VDA) перенесла один из крупнейших международных автомобильных салонов из Франкфурта в Мюнхен. Организатори автошоу подошли к сообщению об этом с юмором, запустив на официальном сайте IAA рекламу с сообщением "Серьезно, Мюнхен!".

Мюнхенский автосалон состоится в 2021 году. Ранее сообщалось, что изменится не только место проведения моторшоу, но и его формат. Новая концепция должна сделать участие в выставке более привлекательным для автопроизводителей. Предполагается, что идея автосалона в будущем будет сконцентрирована вокруг концепции мобильности, а не самого автомобиля, что позволит компаниям демонстрировать различные решения в этой области.

Франкфуртский автосалон 2019 года показал, что мероприятие переживает сложные времена – автопроизводители все чаще отказываются от участия, предпочитая онлайн-презентации и специализированные мероприятия. В прошлом году во Франкфурте не было стендов Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.

На прошлой неделе было принято решение об отмене другого крупного европейского автомобильного мероприятия – Женевского автосалона. Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1000, из-за коронавируса, после того, как в стране было зафиксировано девять случаев заражения COVID-19.

Читайте также: Еще одно грандиозное мировое автошоу отменено из-за коронавируса