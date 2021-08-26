В Дохе, столице аравийской страны, каждые два года будут проводить шоу нового формата под названием Qatar Geneva International Motor Show.

Организаторы Женевского международного автосалона (Geneva Geneva International Motor Show, GIMS) и Управление туризма Катара объявили о партнерстве и запуске новой совместной выставки – Qatar Geneva International Motor Show в Дохе. Это будет моторшоу уникального формата для Ближнего Востока, и всю информацию о нем обещают раскрыть на GIMS 2022 в феврале следующего года.

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Два года подряд Женевский автосалон был отменен, из-за пандемии и один из старейших и самых масштабных автомобильных мероприятий Европы оказался в весьма затруднительном положении, убытки организаторов только в 2020 году составили около 10,2 миллионов евро. Поэтому подобный спин-офф, ответвление, дочерняя выставка в столице Катара может стать спасением для GIMS. Впрочем, после того, как Франкфуртский автосалон переехал в Мюнхен, раздвоение Женевского автосалона уже не кажется столь странным.

Катар стремится сделать автосалон международным, поэтому выставка должна привлечь производителей и посетителей со всего мира. Первое моторшоу запланировано на осень 2022 года или 2023 года, а затем его будут проводить каждые два года. Полную информацию о Qatar Geneva International Motor Show, в том числе формат и концепцию мероприятия, раскроют на следующем Женевском автосалоне 2022 года, который будет проходить с 19 по 27 февраля 2022 где и всегда – в Швейцарии.

Появление собственного автошоу в ближневосточной стране является частью стратегии Qatar National Vision 2030, которая планирует стать туристическим центром региона.

Фото: постер отмененного Женевского автосалона 2020 года / GIMS