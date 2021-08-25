Фантомных патрулей на улицах еще нет. В полиции рассказали, в чем заминка. Дату выезда патрульных машин на дороги обещают дополнительно анонсировать.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о появлении на киевских улицах фантомных патрулей полиции (авто без характерных опознавательных знаков): Skoda Kodiaq серого цвета с гражданскими номерами, но внутри "напичканными" датчиками и радарами.

Читайте также: Полицейские "фантомы" в Украине оказались незаконными

Ожидается, что такое нововведение будет больше дисциплинировать водителей соблюдать правила дорожного движения. Однако первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции (ДПП) Алексей Белошицкий факт появления таких патрулей не подтвердил.

"Они еще не работают, и никто не выезжал."Фантомы" сейчас проходят процедуры оформления, регистрации, сертификации и все остальное, согласно договору", – сообщил он.

Билошицкий также подчеркнул, что закупкой автомобилей занимался "Укринфрапроект", у которого договорные обязательства с поставщиком. Поэтому патрульная полиция в данном случае не выступает бенефициаром и ждет, когда им передадут "готовый продукт".

"Когда их нам передадут – мы сообщим. Просто так, без нашего сообщения общественности, на дороги они не выедут", – говорит первый заместитель начальника патрульной полиции.

Что касается сроков, в Нацполиции пока не берутся что-то прогнозировать, но уверяют, что как только автомобили будут готовы, их сразу же начнут использовать на дорогах. Там не хотят спешить называть конкретные даты, поскольку, исходя из договоренностей, автомобили ждали еще полгода назад.