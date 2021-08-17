Автомобили, предназначенные для скрытого контроля скорости, уже заметили на украинских дорогах.

В Украине первый фантомный патруль сняли в «естественной среде обитания». Скрытую машины патрульной полиции заметили в Киеве - соответствующее фото опубликовал Instagram-аккаунт vehicle.exlusive.

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Как видно на снимке, автомобиль фантомного патруля действительно сложно распознать с первого взгляда. С виду это обычный кроссовер Skoda Kodiaq серого цвета на гражданских номерах. Выдает его лишь неприметное спецоборудование (распознается только с поблизости) – это стробоскопы, установленные на бампере, а также проблесковые маячки и радар фиксации нарушений, смонтированные под задним стеклом. Аналогичная аппаратура, к слову, есть и спереди, но в данном случае ее не видно, так как машину сфотографировали лишь сзади.

Отметим, что первые фантомные патрули в Украине появились в начале года. Пока они работают в тестовом режиме, всего – четыре машины (три других – тоже серые Кодьяк). Фантомные патрули способны в скрытном режиме фиксировать нарушения в попутном и встречном направлении.

На данный момент фантомные патрули работают над выявлением случаев превышения скорости, но позже их “функционал” расширится. К концу 2021 года количество таких дозорных хотят довести до 150 штук, а в 2024 их уже будет насчитываться 300 единиц.