Автомобілі, призначені для прихованого контролю швидкості, вже помітили на українських дорогах

В Україні перший фантомний патруль зняли в «природному середовищі існування». Приховану машини патрульної поліції помітили в Києві - відповідне фото опублікував Instagram-аккаунт vehicle.exlusive.

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Як видно на знімку, автомобіль фантомного патруля дійсно складно розпізнати з першого погляду. На вигляд це звичайний кросовер Skoda Kodiaq сірого кольору на цивільних номерах. Видає його лише непримітне спецобладнання (розпізнається тільки з поблизу) - це стробоскопи, встановлені на бампері, а також проблискові маячки і радар фіксації порушень, змонтовані під заднім склом. Аналогічна апаратура, до слова, є і спереду, але в даному випадку її не видно, так як машину сфотографували лише ззаду.

Відзначимо, що перші фантомні патрулі в Україні з'явилися на початку року. Поки вони працюють в тестовому режимі, всього - чотири машини (три інших - теж сірі Кодьяк). Фантомні патрулі здатні в сховищі режимі фіксувати порушення в попутному і зустрічному напрямку.

На даний момент фантомні патрулі працюють над виявленням випадків перевищення швидкості, але пізніше їх “функціонал” розшириться. До кінця 2021 роки кількість таких дозорних хочуть довести до 150 штук, а в 2024 їх вже буде нараховуватися 300 одиниць.