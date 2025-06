CATL інвестує у розробку автономних автомобілів таксі

CATL, світовий лідер у виробництві акумуляторів для електромобілів, офіційно увійшов у сектор роботаксі через нове спільне підприємство, повідомляє Укравтопром.

Нова компанія, Shanghai Zaofu Intelligent Technology Co., Ltd., була зареєстрована в Шанхаї 23 червня зі статутним капіталом $177,5 млн. Спільне підприємство є результатом колаборації Hello (надає в Китаї цілу низку рішень для пересування - від велосипедів для спільного використання до послуг таксі), Ant Group (дочка Alibaba Group) та CATL.

Компанія зосередиться на дослідженнях і розробці, безпечному застосуванні та комерціалізації технології автономного водіння 4-го рівня (L4). Початкові спільні інвестиції вже перевищили $413,5 млн.