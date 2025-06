CATL инвестирует в разработку автономных автомобилей такси

CATL, мировой лидер в производстве аккумуляторов для электромобилей, официально вошел в сектор роботакси через новое совместное предприятие, сообщает Укравтопром.

Новая компания, Shanghai Zaofu Intelligent Technology Co., Ltd., была зарегистрирована в Шанхае 23 июня с уставным капиталом $177,5 млн. Совместное предприятие является результатом коллаборации Hello (предоставляет в Китае целый ряд решений для передвижения - от велосипедов для совместного использования до услуг такси), Ant Group (дочка Alibaba Group) и CATL.

Компания сосредоточится на исследованиях и разработке, безопасном применении и коммерциализации технологии автономного вождения 4-го уровня (L4). Первоначальные совместные инвестиции уже превысили $413,5 млн.