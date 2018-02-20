Хоча у Європі популярність автомобілів у кузові універсал падає, попит на такі машини усе ще високий. Тож новий "вагон" 508 та 508 RXH могли б допомогти французькому виробнику боротися за покупців.

Не встигли ми роздивитись новий седан 508, як у мережі з’явились зображення цієї моделі у кузові універсал. Особливо цікавою здається версія RXH.

Раніше цього тижня Peugeot обнародував офіційні знімки нового покоління моделі 508. Тепер же у мережу потрапили зображення двох універсалів 508, один з яких має підготовку до легкого бездоріжжя. Версія 508 RXH, здається, могла б скласти гідну конкуренцію Opel Insignia Country Tourer.

Однак, цього разу джерелом цих зображень є не офіс Peugeot, а незалежний дизайнер Клебер Сільва з Бразилії. А тому, чекати появи чогось подібного у лінійці Peugeot 508 найближчим часом не варто.

Нагадаємо, офіційна презентація седана Peugeot 508 відбудеться на Женевському автосалоні на початку наступного місяця. Інформації про силові агрегати для нового Пежо 508 досі немає, але, ймовірно, модель буде пропонуватися з 1,5- та 2-літровими двигунами BlueHDi, а також кількома бензиновими. Також очікується поява гібридної версії потужністю близько 300 к.с.

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