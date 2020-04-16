В Києві та околицях здійнявся сильний вітер. У повітрі багато пилу, через що видимість на дорога значно погіршилась.

У Патрульній поліції України повідомили про підвищену небезпеку: "Попереджаємо про сильні пориви вітру у столиці та на її околицях. Наразі через пил, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру, недостатня видимість на автодорогах", сказано в повідомлені.

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"Через негоду на автодорозі М-07, “Київ-Ковель-Ягодин” (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані. Наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках.

Прохання до учасників дорожного руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є змога, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі — зупиніться й перечекайте негоду", пишуть в повідомлені патрульної поліції.

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