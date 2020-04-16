В Киеве и окрестностях поднялся сильный ветер. В воздухе много пыли, из-за чего видимость на дорогах значительно ухудшилась.

В патрульной полиции Украины сообщили о повышенной опасности: "Предупреждаем о сильных порывах ветра в столице и ее окрестностях. Сейчас из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах", говорится в сообщении.

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"Из-за непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин"(55-й километр подъезда в Киев) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и двух легковых), есть погибшие и травмированные. На данный момент движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях.

“Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути – остановитесь и переждите непогоду", – пишут в сообщении патрульной полиции.

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