На Броварском шоссе и Бориспольской трассе вытянулись огромные пробки. На въезде в Киев проводят тотальный температурный скрининг

На въездах в Киев, где с сегодняшнего дня проводится тотальный температурный скрининг, образовались огромные пробки.

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На Броварском шоссе и Бориспольской трассе полиция пока проверяет автомобили выборочно, но машины уже вытянулись в бесконечные тянучки. Как сообщается, на Броварском шоссе полицейские перекрыли дорогу, оставив узкий проезд в один ряд. Они избирательно выдергивают машины из потока и паркуют их на обочине. Там медики в спецкостюмах защиты измеряют температуру. Тотальной проверки всех машин пока нет. На въезде со стороны Борисполя ситуация с трафиком тоже критическая.

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