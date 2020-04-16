На Броварському шосе та Бориспільській трасі витягнулися величезні тягучки. На в'їзді в Київ проводять тотальний температурний скринінг

На в'їздах до Києва, де з сьогоднішнього дня проводиться тотальний температурний скринінг, утворилися величезні пробки.

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На Броварському шосе та Бориспільській трасі поліція поки перевіряє авто вибірково, але машини вже витягнулися в нескінченні тягучки. Як повідомляється, на Броварському шосе поліцейські перекрили дорогу, залишивши вузький проїзд на один ряд. Вони вибірково висмикують машини з потоку та паркують їх до узбіччя. Там медики у спецкостюмах захисту вимірюють температуру. Тотальної перевірки всіх машин поки немає. На в'їзді зі сторони Борисполя ситуація з трафіком теж критична.

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