80% угод з купівлі-продажу авто відбувається за допомогою двох ресурсів olx.ua та auto.ria.com.

На сайти auto.ria.com та olx.ua сумарно припадає 82% угод на ринку вживаних авто. Онлайн-дошки оголошень з великим відривом лідирують за відсотками укладених з їх допомогою угод. Про це йдеться у результатах дослідження аналітичного агентства CBR.

Читайте також: У яких країнах продають найбільше автомобілів зі скрученим пробігом

Зокрема, на сайт auto.ria.com припадає 49% угод з авто, вчинених за допомогою сайтів оголошень. На olx.ua складає 33% таких угод, а на rst.ua — 13%.

Таким чином, на два лідируючі сайти оголошень сумарно припадає 82% закритих автомобільних угод.

Загалом серед українців, які купили або продали автомобіль за останні три роки, 78% використали для цього сайти оголошень. З тих, хто тільки планує покупку чи продаж авто сайти оголошень мають намір використати 81%.

Інші канали, які респонденти використовували для купівлі та продажу авто, йдуть зі значним відставанням. Так, друге місце серед каналів отримання та розміщення інформації респонденти називають друзів та знайомих ( 44%), третє - соцмережі та месенджери ( 25%), на четвертому місці - сайти автодилерів ( 23%).

Зазначається, що клаптики оголошень залишаються і найефективнішим каналом з погляду фактично скоєних покупок чи продажів. Зокрема, 65% покупців автомобілів із пробігом знайшли авто через сайти оголошень. Водночас, серед продавців через сайти оголошень знайшли покупця на авто 71% опитаних.