80% сделок по купле-продаже авто совершается с помощью двух ресурсов olx.ua и auto.ria.com.

На сайты auto.ria.com и olx.ua суммарно приходится 82% сделок на рынке подержанных авто. Онлайн-доски объявлений с большим отрывом лидируют по процентам заключенных с их помощью сделок. Об этом говорится в результатах исследования аналитического агентства CBR.

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В частности, на сайт auto.ria.com приходится 49% сделок по авто, совершенных с помощью сайтов объявлений. На olx.ua составляет 33% таких сделок, а на rst.ua – 13%.

Таким образом, на два лидирующих сайта объявлений суммарно приходится 82% закрытых автомобильных сделок.

В целом среди украинцев, купивших или продавших автомобиль за последние три года, 78% использовали для этого сайты объявлений. Из тех, кто только планирует покупку или продажу автомобилей сайты объявлений намерены использовать 81%.

Другие каналы, которые респонденты использовали для покупки и продажи автомобилей, идут со значительным отставанием. Так, второе место среди каналов получения и размещения информации респонденты называют друзей и знакомых (44%), третье – соцсети и мессенджеры (25%), на четвертом месте – сайты автодилеров (23%).

Отмечается, что часть объявлений остаются и наиболее эффективным каналом с точки зрения фактически совершаемых покупок или продаж. В частности, 65% покупателей автомобилей с пробегом обнаружили авто через сайты объявлений. В то же время среди продавцов через сайты объявлений нашли покупателя на авто 71% опрошенных.