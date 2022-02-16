В некоторых юрисдикциях скручивание пробега может считаться преступлением, но большинство стран мира не регламентирует этот момент на законодательном уровне. Итак, скрученные пробеги – очень распространенное явление, но где-то прижилось больше, а где-то меньше.

Статистика показывает, что мы обычно проводим от 3 до 5 лет за рулем одного автомобиля. Это 2-3 перепродажи в течение одного десятилетия. Так насколько рискованно сегодня покупать подержанную машину?

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Зависит от страны

Эксперты carvertical.com решили начать новый год, выяснив, как частота скручивания пробега варьируется от страны к стране. Итак, было проведено исследование, в котором просмотрели примерно 900 000 историй автомобилей, созданных в течение 2021 года.

Согласно полученным данным, Балтия в целом имеет самые плохие показатели. На первом месте – Латвия, где более 24% проверенных транспортных средств имеют признаки подделки одометра. Не отстают Эстония и Литва, занявшие 3 и 4 места соответственно.

Вместе с тем страны Балтии являются небольшим рынком. Когда дело касается огромного количества автомобилей со скрученным пробегом, следует смотреть дальше на восток и юг, на такие страны как Румыния (2-е место), где показатель скрученных пробегов составляет почти 20%, а также на Россию и Украину.

Также заслуживают внимания Польша (12%) и Венгрия (14%), равно как и Чехия, Словакия, Словения, Хорватия и Сербия, где примерно 10% всех автомобилей имеют фальшивый пробег.

Эта проблема менее распространена в странах Западной Европы с более высоким уровнем жизни, где люди, как правило, покупают более новые автомобили.

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К чему приводит скручивание пробега

Проблема скручивания одометра "тихая", но дорогая. Согласно данным Европейской комиссии, скручивание пробега наносит ущерб покупателям примерно на 9,6 миллиарда евро в год.

Многие подержанные автомобили в Восточной Европе пришли с рынков Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Италии. Около 30-50% этих автомобилей, что продаются через границу, имеют поддельный пробег. И хотя экономический ущерб тяжело подсчитать, механизм достаточно простой:

Когда человек покупает автомобиль со скрученным пробегом, он переплачивает (примерно на 25%)

В конце концов, покупатель платит больше за ремонт и обслуживание.

Труднее продать автомобиль в будущем.

Как избежать автомобилей со скрученным пробегом

К сожалению, нет оснований полагать, что коррекция одометра станет меньшей проблемой в 2022 году и дальше. За такие действия, как известно, трудно наказать, как потому, что виновных трудно найти, так и потому, что в большинстве стран это не преступление.

Чтобы определить реальный пробег, при покупке подержанного авто следует пользоваться услугами специалистов по подбору автомобилей. Они имеют достаточный опыт, чтобы отличить авто со скрученным пробегом, а также могут с очень высокой точностью определить техническое состояние машины.