О надежности автомобилей ушедшей эпохи ходят легенды. В подтверждение этого составлен рейтинг машин которые проехали больше всего километров.

Некоторые из них фактически съездили на Луну и обратно, причем несколько раз. Ведь у этих машин пробег превышает 1 миллион километров. Но есть абсолютные победители среди лидеров.

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Ниже можно увидеть заслуженную десятку автомобилей-рекордсменов. Начнем по росту:

Porsche 356 1964

Этот автомобиль поменял двух владельцев. Первые наездил на Порше почти 130 тысяч километров, а вот второй накатил 980 тысяч миль (почти 1,6 миллиона километров). По словам владельца, за исключением двух "капиталок" двигателя, никаких серьезных поломок не было.

Toyota Tundra 2007

Несмотря на относительную молодость, этот пикап наездил 1,65 миллионов километров! В итоге, Toyota выкупила Тундру с рекордным пробегом, да еще и подарила владельцу новую Toyota Tundra. Да-да, человек и деньги получил, и новую тачку! Кстати, к удивлению самих инженеров, 4,7-литровый двигатель V8 оказался в неплохом состоянии и ни разу не "капиталился". По мнению хозяина автомобиля, все потому, что он менял жидкости (и моторное масло) чаще, чем по регламенту.

Saab 900 1989

Американец из штата Висконсин за 32 года наездил на турбовом Saab 900 SPG более 1 миллиона миль. Если точнее – 1611573 км. За этот период он один раз "перебрал" коробку (на 322 тыс. километров), и все! Из минусов – много ржавчины. В остальном же никаких серьезных проблем с авто не было, а в двигатель он лил только дорогое масло. На данный момент рекордсмен стоит в местном музее, а вместо Сааб рекордным пробегом тогда еще существующая шведская марка (сейчас она ликвидирована) вручила американцу новый 9-5 Aero.

Lexus LS400 1996

Этот седан Лексус поменял множество владельцев, а последним стал американский автожурналист, купивший его в 2014 году с пробегом 897 тысяч миль (1,44 миллиона километров). Как говорится, ради прикола он решил "добить" его, преодолев отметку в 1 миллион миль. В результате, в 2019-м году ему это удалось, но автомобиль до сих пор на ходу (хотя двигатель ест масло, а дифференциал и подвеску пришлось перебрать).

Mercedes-Benz 240D 1981

Старый-добрый 123-й еще попробуй "убить"... но владелец этого экземпляра, купивший его в 1983 году, хотел, чтобы он прожил как можно дольше. По этой причине он делал ТО как можно чаще (каждые 5000 км), постоянно ухаживал за ним, мыл, обрабатывал и т.д. Результат – первый ремонт двигателя (не капитальный) пришлось сделать на 600 000 км, а 30 лет назад владелец заменил все прокладки и перекрасил кузов. По состоянию на 2020 год пробег автомобиля составлял 1,85 миллиона километров.

Mercedes-Benz 250 SE 1966

Этот Мерседес за свои годы преодолел 2 миллиона километров! Причем первый миллион он "разменял" в 1991 году, а второй – недавно. За 55 лет двигатель не раз ремонтировали (всего 6 раз), а коробку передач "восстанавливали" дважды.

Lincoln Town Car 1983

Американец купил этот Линк не новым, но на тот момент пробег автомобиля был минимальным. Второй хозяин ездил на авто часто и много и в результате наездил более 2 миллионов км. При этом родной мотор делали лишь раз. В 2013 году автовладелец скончался, а что случилось с автомобилем – неизвестно.

Plymouth Fury 1963

Этот Плимут практически всю жизнь работал в такси ... вплоть до конца 90-х! На тот момент общий пробег автомобиля превысил 2,6 миллиона километров. Правда, в итоге судьба машины оказалась печальной – она врезалась в грузовик. Но все же судьба оказалась щедрой к этому автомобилю, поэтому в состоянии металлолома его купил канадский актер Мишель Баррета, вложил в Плимут несколько десятков тысяч долларов и полностью восстановил его. Что касается поломок за время работы в такси, на авто 5 раз меняли двигатель, а вот коробку передач разбирали всего раз.

Volvo 245 GL 1979

Говорят, что двухсотые Вольво уровня автомата Калашникова "на колесах". Надежные, безотказные... и этот образец тому подтверждение. Всю свою жизнь этот шведский "чемодан" развозил почту и газеты в Финляндии. В итоге общий километраж Volvo 245 достиг 2,65 миллиона километров! Сколько было поломок, и как она до сих пор еще не на свалке? Так вот, впервые мотор заменили на пробеге в 600 тысяч км, второй оказался бракованным и "проходил" чуть больше тысячи километров, а вот третий прослужил почти миллион километров. Где сейчас авто? В фойе офиса логистической компании, на которую эта Вольво и работала.

Volvo P1800 1966

Абсолютный рекордсмен по пробегу – Вольво 1966 года. Этот Volvo P1800 проехал почти 5 миллионов километров! Если быть точнее, по состоянию на 2018 шведская классика проехала 4 403 000 километров. Но ее владелец, бывший учитель физики, покинул этот мир и на данный момент нет точной информации о судьбе авто с самым большим пробегом на планете. Что касается поломок, несмотря на фантастический (даже межгалактическое) километраж, критических поломок у автомобиля не было за весь срок эксплуатации (владелец преимущественно ремонтировал его сам). Конечно, мотор и КПП пришлось менять, но в остальном машина (по состоянию на 2108 год) сохранилась очень неплохо, и даже не сгнила.

Как продлить срок службы автомобиля

Резюмируя, можно сделать несколько основных выводов что касается обслуживания, чтобы машина прослужила как можно дольше и не доставляла проблем. Конечно, не стоит забывать, что современные авто более "одноразовые", чем настоящий олдскул. Проехать без серьезных поломок до 100 тысяч километров – уже круто.

Тем не менее, есть основные рецепты, которые позволят дольше ездить и меньше ремонтировать свой автомобиль: