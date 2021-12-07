Про надійність автомобілів минулої епохи ходять легенди. На підтвердження цього складено рейтинг машин, які проїхали найбільше кілометрів.

Деякі з них фактично з'їздили на Місяць і назад, причому кілька разів. Адже у цих машин пробіг перевищує 1 мільйон кілометрів. Але є абсолютні переможці серед лідерів.

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Нижче можна побачити заслужену десятку автомобілів-рекордсменів. Почнемо за зростанням:

Porsche 356 1964

Цей автомобіль поміняв двох власників. Перші наїздив на Порші майже 130 тисяч кілометрів, а ось другий накотив 980 тисяч миль (майже 1,6 мільйона кілометрів). За словами власника, за винятком двох "капіталок" двигуна, жодних серйозних поломок не було.

Toyota Tundra 2007

Незважаючи на відносну молодість, цей пікап наїздив 1,65 мільйонів кілометрів! У підсумку, Toyota викупила Тундру з рекордним пробігом, та ще й подарувала власнику нову Toyota Tundra. Так-так, чоловік і гроші отримав, і нову тачку! До речі, на подив самих інженерів, 4,7-літровий двигун V8 опинився в непоганому стані і жодного разу не "капіталівся". На думку господаря автомобіля, все тому, що він міняв рідини (і моторне масло) частіше, ніж за регламентом.

Saab 900 1989

Американець зі штату Вісконсін за 32 роки наїздив на турбовому Saab 900 SPG понад 1 мільйон миль. Якщо точніше - 1611573 км. За цей період він один раз "перебрав" коробку (на 322 тис. кілометрів), і все! З мінусів – багато іржі. В іншому ж ніяких серйозних проблем з авто не було, а в двигун він лив тільки дороге масло. На даний момент рекордсмен стоїть у місцевому музеї, а замість Сааб рекордним пробігом тоді ще існуюча шведська марка (зараз вона ліквідована) вручила американцеві новий 9-5 Aero.

Lexus LS400 1996

Цей седан Лексус поміняв безліч власників, а останнім став американський автожурналіст, який купив його у 2014 році з пробігом 897 тисяч миль (1,44 мільйона кілометрів). Як кажуть, заради приколу він вирішив "добити" його, подолавши позначку в 1 мільйон миль. У результаті, в 2019-му році йому це вдалося, і автомобіль досі на ходу (хоча двигун їсть масло, а диференціал і підвіску довелося перебрати).

Mercedes-Benz 240D 1981

Старий-добрий 123-й ще спробуй "вбити"… але власник цього екземпляра, який купив його в 1983 році, хотів, щоб він прожив якнайдовше. З цієї причини він робив ТО якнайчастіше (кожні 5000 км), постійно доглядав його, мив, обробляв тощо. Результат – перший ремонт двигуна (не капітальний) довелося зробити на 600 000 км, а 30 років тому власник замінив усі прокладки та перефарбував кузов. Станом на 2020 рік пробіг автомобіля становив 1,85 мільйона кілометрів.

Mercedes-Benz 250 SE 1966

Цей Мерседес за свої роки подолав 2 мільйони кілометрів! Причому перший мільйон він "розміняв" 1991 року, а другий – нещодавно. За 55 років двигун не раз ремонтували (загалом 6 разів), а коробку передач "відновлювали" двічі.

Lincoln Town Car 1983

Американець купив цей Лінк не новим, але на той момент пробіг автомобіля був мінімальним. Другий господар їздив на авто часто і багато і в результаті наїздив понад 2 мільйони км. При цьому рідний мотор робили лише раз. 2013 року автовласник помер, а що трапилося з автомобілем – невідомо.

Plymouth Fury 1963

Цей Плімут практично все життя працював у таксі… аж до кінця 90-х! На той момент загальний пробіг автомобіля перевищив 2,6 мільйона кілометрів. Щоправда, у результаті доля машини виявилася сумною – вона врізалася у вантажівку. Але все та ж доля виявилася щедрою до цього автомобіля, тому в стані металобрухту його купив канадський актор Мішель Баретт, вклав у Плімут кілька десятків тисяч доларів і повністю відновив його. Що стосується поломок за час роботи в таксі, на авто 5 разів міняли двигун, а ось коробку передач розбирали всього раз.

Volvo 245 GL 1979

Кажуть, що двохсоті Вольво рівня автомату Калашникова "на колесах". Надійні, безвідмовні… і цей зразок тому підтвердження. Все своє життя ця шведська "валіза" розвозила пошту та газети у Фінляндії. У підсумку загальний кілометраж Volvo 245 досяг 2,65 мільйона кілометрів! Скільки було поломок, і як вона досі ще не на звалищі? Так ось, уперше мотор замінили на пробігу в 600 тисяч км, другий виявився бракованим і "проходив" трохи більше тисячі кілометрів, а ось третій прослужив майже мільйон кілометрів. Де зараз авто? У фойє офісу логістичної компанії, на яку ця Вольво і працювала.

Volvo P1800 1966

Абсолютний рекордсмен із пробігу – Вольво 1966 року. Цей Volvo P1800 проїхав майже 5 мільйонів кілометрів! Якщо бути точніше, станом на 2018 шведська класика проїхала 4 403 000 кілометрів. Але її власник, колишній учитель фізики, покинув цей світ і на даний момент немає точної інформації про долю авто з найбільшим пробігом у світі. Що стосується по поломок, незважаючи на фантастичний (навіть – міжгалактичний) кілометраж, критичних поломок у автомобіля не було за весь термін експлуатації (власник переважно ремонтував його сам). Звичайно, мотор і КПП довелося міняти, але в іншому машина (станом на 2108 рік) збереглася дуже непогано, і навіть не згнила.

Як продовжити термін служби автомобіля

Резюмуючи, можна зробити кілька основних висновків що до обслуговування, щоб машина прослужила якнайдовше і не доставляла проблем. Звичайно, не варто забувати, що сучасні авто "одноразовіші", ніж справжній олдскул. Проїхати без серйозних поломок до 100 тисяч кілометрів – вже круто.

Тим не менш, є основні рецепти, які дозволять довше їздити та менше ремонтувати свій автомобіль: