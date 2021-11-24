Скручування пробігу – дуже поширене явище на ринку вживаних авто. Такі дії дозволяють підвищити ціну авто, але для покупця придбання такої машини приносить чимало неприємностей.

Як показало недавнє дослідження carVertical, покупці німецьких машин преміум-класу схильні до найбільшого ризику придбання автомобіля зі зміненими показаннями одометра.

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Щоб визначити список автомобілів, що найчастіше зустрічаються зі скрученим пробігом, ІТ компанія з обробки даних carVertical проаналізувала понад 700 000 звітів про історію вживаних автомобілів, створених у період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. Було проаналізовано 18 різних ринків, включаючи Польщу, Румунію, Угорщину, Францію, Словенію, Словаччину, Чеську Республіку, Литву, Латвію, Естонію, Україну, Болгарію, Сербію, Німеччину, Хорватію, Росію, США та Італію.

Як показують дані, BMW M5 є найпоширенішою моделлю з фальсифікованим пробігом, більш ніж у третини з усіх перевірених машин даної моделі виявлено змінений пробіг. Однак, ця статистика применшує загальні масштаби проблеми скручування одометрів у всієї лінійки марки BMW - як зазначив Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical, марка BMW домінує у списках.

Друге та третє місця у списку займають BMW 7 серії та Subaru Outback з 33,4 та 31,8 відсотками відповідно. Audi A8 став п'ятим автомобілем, що найчастіше зустрічається, а його побратим A7, посів десяте місце — у трохи більше чверті (25,8%) автомобілів Audi A7, за даними дослідження, був скручений пробіг.

Як перевірити, чи скручений в авто пробіг

Матас Бузеліс пояснює, що домінування автомобілів преміум-сегмента серед тих, що частіше скручують пробіг, пояснюється високою маржинальністю сегмента. Скручування одометра — відносно дешевий і простий процес, який забезпечує додатковий дохід для недобросовісних продавців.

Найбільш часто зустрічаються моделі автомобілів зі скрученим пробігом по році випуску: у старих машин скручують частіше.

Як показує дослідження, при купівлі вживаного автомобіля обов'язково необхідно перевіряти його пробіг, особливо це стосується старих автомобілів. Найбільш популярні моделі, у яких були зафіксовані випадки скрутки пробігу, зроблені в період з 2006 по 2016 рік. При цьому автомобільний експерт Матас Бузеліс підкреслює, що існує пряма залежність між випадками шахрайства та класом автомобіля. "Список автомобілів з фальсифікованим пробігом, що найчастіше зустрічаються, складається в основному з машин преміум-класу, але є і моделі економ-класу, хоча і з меншою часткою від загальної кількості машин зі скрученим пробігом. Марки Subaru, Ford і Volkswagen стоять у тій же групі. Схоже, що машини віком від 5 до 15 років набагато частіше зустрічаються серед автомобілів зі скрученим пробігом".

Ford Mustang – найновіша модель у цьому списку. Майбутнім власникам шостого покоління Mustang слід виявляти підвищену обережність та перевіряти дані про пробіг онлайн. Власникам BMW M5 2006 року, 5-ої серії 2007 року і X5 також слід переконатися у справжності пробігу їхніх автомобілів.

Матас Бузеліс пояснює, що у нових моделей набагато складніше змінити показання одометра. До того ж у цієї категорії автомобілів скручування одометра менш ймовірне, хоча б через відносно невеликий фактичний пробіг: "Нема сенсу скручувати пробіг машини, на одометрі якої, скажімо, 50 000 або 80 000 кілометрів, але для покупців завжди важливо перевіряти, чи є свідчення одометра справжніми".

Найбільш часто зустрічаються моделі автомобілів зі скрученим пробігом за типом двигуна: у дизельних машин, як правило, скручують частіше.

Більшість моделей автомобілів зі скрученим пробігом оснащені дизельними двигунами. Як наголошує автомобільний експерт Бузеліс, так було завжди: "Дизельні машини в основному призначені для великих відстаней, а значить, у таких машин шахрайство з пробігом найімовірніше. Хоча в майбутньому ситуація може змінитися, оскільки продажі дизельних автомобілів знижуються".

"Якщо подивитися на дані, то видно, що близько 80 або 90 відсотків машин зі скрученим пробігом – дизельні. Наприклад, взяти Volkswagen Phaeton: з 10 моделей, що потрапили до бази, дев'ять машин з дизельними двигунами й лише одна – з бензиновим".

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Дані щодо групи бензинових та дизельних автомобілів BMW 6 серії практично ідентичні, але це пов'язано з тим, що бензинові версії набагато популярніші. У деяких випадках, у лінійці марки моделі з дизельні двигуни взагалі відсутні. Так бензиновий двигун є єдиним варіантом для BMW M5 та Ford Mustang.

Компанія carVertical проаналізувала дані автомобілів і виявилося, що у 16,1% з перевірених машин за останні 12 місяців був скручений пробіг. Оскільки шахрайство з пробігом досить поширене на ринку старих автомобілів, щоб не стати жертвою, важливо використовувати онлайн-сервіси з перевірки історії автомобілів.

Покупці автомобілів економ-класу трохи менше ризикують отримати негативний досвід, ніж ті, хто набуває дизельних автомобілів преміум-класу віком від 5 до 15 років — наражаючи себе на найбільший ризик, оскільки саме цю категорію автомобілів найчастіше обирають шахраї.