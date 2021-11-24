Скручивание пробега - очень распространенное явление на рынке подержанных авто. Такие действия позволяют повысить цену авто, но для покупателя приобретение такой машины приносит немало неприятностей.

Как показало недавнее исследование carVertical, покупатели немецких машин премиум-класса подвержены наибольшему риску приобретения автомобиля с измененными показаниями одометра.

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Чтобы определить список автомобилей, которые чаще всего встречаются со скрученным пробегом, ИТ компания по обработке данных carVertical, проанализировала более 700 000 отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Было проанализировано 18 различных рынков, включая Польшу, Румынию, Венгрию, Францию, Словению, Словакию, Чешскую Республику, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Болгарию, Сербию, Германию, Хорватию, Россию, США и Италию.

Как показывают данные, BMW M5 является самой распространенной моделью с фальсифицированным пробегом, более чем у трети из всех проверенных машин данной модели обнаружен измененный пробег. Однако, эта статистика преуменьшает общие масштабы проблемы скручивания одометров у всей линейки марки BMW - как отметил Матас Бузелис, автомобильный эксперт carVertical, марка BMW доминирует в списках.

Второе и третье места в списке занимают BMW 7 серии и Subaru Outback с 33,4 и 31,8 процентами соответственно. Audi A8 стал пятым автомобилем, что чаще всего встречается, а его собрат A7, занял десятое место — у чуть более четверти (25,8%) автомобилей Audi A7, по данным исследования, был скручен пробег.

Матас Бузелис объясняет, что доминирование автомобилей премиум-сегмента среди наиболее часто встречающихся авто со скрученным пробегом объясняется высокой маржинальностью сегмента. Скручивание одометра — относительно дешевый и простой процесс, который обеспечивает дополнительный доход для недобросовестных продавцов.

Наиболее часто встречаются модели автомобилей со скрученным пробегом по году выпуска: у старых машин скручивают чаще.

Как показывает исследование, при покупке подержанного автомобиля обязательно необходимо проверять его пробег, особенно это касается старых автомобилей. Наиболее популярные модели, у которых были зафиксированы случаи скрутки пробега, сделаны в период с 2006 по 2016 год. При этом автомобильный эксперт Матас Бузелис подчеркивает, что существует прямая зависимость между случаями мошенничества и классом автомобиля. "Список наиболее часто встречающихся автомобилей с фальсифицированным пробегом состоит в основном из машин премиум-класса, но есть и модели эконом-класса, хотя и с меньшей долей от общего количества машин со скрученным пробегом. Марки Subaru, Ford и Volkswagen стоят в той же группе. Похоже, что машины в возрасте от 5 до 15 лет гораздо чаще встречаются среди автомобилей со скрученным пробегом.

Ford Mustang - последняя модель в этом списке. Будущим владельцам шестого поколения Mustang следует проявлять повышенную осторожность и проверять данные о пробеге онлайн. Владельцам BMW M5 2006 года, 5-й серии 2007 года и X5 также следует убедиться в подлинности пробега их автомобилей.

Матас Бузелис объясняет, что у новых моделей гораздо сложнее изменить показания одометра. К тому же, у этой категории автомобилей скручивание одометра менее вероятно, хотя бы из-за относительно небольшого фактического пробега: "Нет смысла скручивать пробег машины, на одометре которой, скажем, 50 000 или 80 000 километров, но для покупателей всегда важно проверять, являются ли показания одометра настоящими".

Наиболее часто встречаются модели автомобилей со скрученным пробегом по типу двигателя: у дизельных машин, как правило, скручивают чаще.

Большинство моделей автомобилей со скрученным пробегом оснащены дизельными двигателями. Как отмечает автомобильный эксперт Бузелис, так было всегда: "Дизельные машины в основном предназначены для больших расстояний, а значит, у таких машин мошенничество с пробегом вероятнее всего. Хотя в будущем ситуация может измениться, поскольку продажи дизельных автомобилей снижаются".

"Если посмотреть на данные, то видно, что около 80 или 90 процентов машин со скрученным пробегом - дизельные. Например, взять Volkswagen Phaeton - из 10 моделей, попавших в базу, девять машин с дизельными двигателями и лишь одна - с бензиновым".

Данные по группе бензиновых и дизельных автомобилей BMW 6 серии практически идентичны, но это связано с тем, что бензиновые версии гораздо популярнее. В некоторых случаях, в линейке марки модели с дизельные двигатели вообще отсутствуют. Так бензиновый двигатель является единственным вариантом для BMW M5 и Ford Mustang.

Компания carVertical проанализировала данные автомобилей и оказалось, что у 16,1% из проверенных машин за последние 12 месяцев был скручен пробег. Поскольку мошенничество с пробегом достаточно распространено на рынке подержанных автомобилей, чтобы не стать жертвой, важно использовать онлайн-сервисы по проверке истории автомобилей.

Покупатели автомобилей эконом-класса немного меньше рискуют получить негативный опыт, чем те, кто приобретает дизельные автомобили премиум-класса в возрасте от 5 до 15 лет — подвергая себя наибольшему риску, поскольку именно эту категорию автомобилей чаще всего выбирают мошенники.