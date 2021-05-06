Названо 30 легковых авто с самой высокой вероятностью натолкнуться на умышленно заниженные показатели километража.

Специалисты сайта по перепродаже подержанных авто auto.ria составили собственный рейтинг автомобилей, на которых перекупы чаще всего скручивают пробеги.

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Как понимать диаграмму, которая приведена ниже? На ней возле каждой отдельной модели приведены доли предложений с выявленными "скрутками" в отношении к общему объему предложения. То есть, например, если у какой-то определенной модели указано значение 33%, это значит, что около трети таких авто, предложенных к продаже, могут иметь измененные показатели счетчика пробега.

Присутствие в верхушке этого рейтинга нескольких корейских авто не удивляет – многие из них ранее работали в таксопарках, между тем как отдельные ловкачи пытаются продавать их как обычные, некоммерческие авто. По ряду грузовиков тоже вопросов не возникает – и у нас, и за рубежом их эксплуатируют “на полную”, поэтому желание сделать свой товар привлекательнее, а порой и дороже с помощью “скручивания” пробега, как видим, возникает у многих.

Удивительно разве то, что в список начали попадать авто из Америки, у которых крайне редко случаются “скрутки”, потому что их историю сравнительно легко проверить. Наверняка определенная часть таких машин после нескольких лет эксплуатации в Украине тоже попадает в руки перекупов которые не прочь «отмотать» немного пробега, чтобы заработать на этом.