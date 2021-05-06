Названо 30 легкових авто з найвищою імовірністю натрапити на умисно занижені показники кілометражу.

Спеціалісти сайту з перепродажу вживаних авто auto.ria склали власний рейтинг автомобілів, на яких перекупи найчастіше скручують пробіги.

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Як розуміти діаграму, яка наведена нижче? На ній біля кожної окремої моделі наведені частки пропозицій з виявленими “скрутками” у відношенні до загального обсягу пропозиції. Тобто, наприклад, якщо біля якоїсь певної моделі вказано значення 33%, це значить, що близько третини таких авто, запропонованих до продажу, можуть мати змінені показники лічильника пробігу.

Присутність у верхівці цього рейтингу кількох корейських авто не дивує – чимало з них раніше працювали у таксопарках, тим часом як окремі спритники намагаються продавати їх як звичайні, некомерційні авто. Щодо низки вантажівок теж питань не виникає – і у нас, і за кордоном їх експлуатують “на повну”, тож бажання зробити свій товар привабливішим, а часом і дорожчим за допомогою “скручування” пробігу, як бачимо, виникає у багатьох.

Дивно хіба те, що до списку почали потрапляти авто з Америки, у яких вкрай рідко трапляються “скрутки”, бо їхню історію порівняно легко перевірити. Напевно певна частина таких машин після кількох років експлуатації в Україні теж потрапляє до рук перекупів які не проти «відмотати» трохи пробігу, аби заробити на цьому.