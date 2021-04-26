Вживані автомобілі зі скрученим пробігом дуже часто зустрічаються в оголошеннях про продаж. Зазвичай скруткою займаються "автобізнесмени", адже це вигідно. Тож скільки заробляють шахраї, які відкоригували показання одометру?

Довіряти цифрам на одометрі вживаного автомобіля, особливо якщо його продає не власник, а "перекуп", справа марна. При покупці завжди потрібно звіряти показники одометру з іншими параметрами зносу.

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Спеціаліст завжди може знайти підтвердження реального пробігу за безліччю непрямих ознак. Тож, купуючи вживану автівку, завжди треба користуватись послугами людини, яка спеціалізується на підборі авто. Зазвичай такі спеціалісти дуже добре вміють торгуватись і оплата їхніх послуг окупається за рахунок зниження ціни авто.

Якщо ж на послугах такого спеціаліста зекономити – можна купити автівку, яка вже майже вичерпала свій ресурс і подальше її утримування буде вимагати значних витрат. Експерти сайту auto.ria.com підрахували, як впливають показники одометра на вартість машини.

Mercedes-Benz E Class, потенційна різниця – $5700

Відкинувши "маржу" на розмитненні та не заглиблюючись у вартість дітейлінгу й дрібного ремонту механіки до стану "аби не гриміло", експерти пересвідчилися, що різниця на українському ринку для цієї моделі залежно від пробігу (у діапазоні від 100 тис. до 500 тис. км) може становити навіть $6000. І це йдеться лише про середні ціни.

Renault Trafic, потенційна різниця – $3300

Зазвичай такі машини виконують цілком конкретні завдання й щоденно проїздять чималі дистанції з майже повним навантаженням. Різниця між ціною справді "свіжого" авто (це рідкість на ринку), та тим, яке 10 разів обігнуло Землю по екватору, становитиме близько $3300.

Hyundai Sonata, потенційна різниця – $3400

На нашому авторинку ці авто мають кілька варіантів походження: "дилерські" машини, імпортовані зі США, та ввезені з Кореї, де більшість служила у місцевих таксопарках. Модель вабить тих, хто "скручує" пробіг, адже у випадку з корейським таксі вигода від "скрутки" досить висока.

Яка "ціна" кожних "змотаних" 100 тис. км?

Вона може бути різною та залежить від низки чинників: року випуску автомобіля, його стану, класу, та, звісно, можливості і бажання покупця користуватись послугами професіоналів, які перевірять стан авто та його пробіг.

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Для наведених прикладів кожна "змотана" сотня тисяч пробігу дає потенційний "запас" для нечесного заробітку від $800 (для Renault та Hyundai) та до $1400 (для "Мерседеса"). Чимало, - а треба зважити й на те, скільки доведеться вкласти в машину, яка вже фактично вичерпала свій ресурс.