Подержанные автомобили со скрученным пробегом очень часто встречаются в объявлениях о продаже. Обычно скруткой занимаются "автобизнесмены", так как это выгодно. Итак, сколько зарабатывают мошенники, которые откорректировали показания одометра.

Доверять цифрам на одометре подержанного автомобиля, особенно если его продает не владелец, а "перекуп", дело бесполезное. При покупке всегда нужно сверять показатели одометра с другими параметрами износа.

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Специалист всегда может найти подтверждение реального пробега по множеству косвенных признаков. Поэтому, покупая подержанную машину всегда нужно пользоваться услугами человека, который специализируется на подборе авто. Обычно такие специалисты очень хорошо умеют торговаться, и оплата их услуг окупается за счет снижения цены авто.

Если же на услугах такого специалиста сэкономить – можно купить машину, которая уже почти исчерпала свой ресурс, и дальнейшее ее содержание будет требовать значительных затрат. Эксперты сайта auto.ria.com подсчитали, как влияют показатели одометра на стоимость машины.

Mercedes-Benz E Class, потенциальная разница – $5 700

Отбросив "маржу" на растаможке, и не углубляясь в стоимость дитейлинга и мелкого ремонта механики до состояния "лишь бы не гремело", эксперты убедились, что разница на украинском рынке для этой модели в зависимости от пробега (в диапазоне от 100 тыс. до 500 тыс. км) может составить даже $6 000. И это речь идет только о средних ценах.

Renault Trafic, потенциальная разница – $3 300

Обычно такие машины выполняют вполне конкретные задачи, и ежедневно проезжают немалые дистанции с почти полной нагрузкой. Разница между ценой действительно "свежего" авто (которые редкость на рынке), и того, которое 10 раз обогнуло Землю по экватору, составит около $3 300.

Hyundai Sonata, потенциальная разница – $3 400

На нашем авторынке эти авто имеют несколько вариантов происхождения: "дилерские" машины, импортированные из США, и ввезенные из Кореи, где большинство служило в местных таксопарках. Модель манит тех, кто "скручивает" пробег, потому что в случае с корейским такси выгода от "скрутки" достаточно высокая.

Какова "цена" каждых "смотанных" 100 тыс. км?

Она может быть разной и зависит от ряда факторов: года выпуска автомобиля, его состояния, класса, и, конечно, возможности и желания покупателя пользоваться услугами профессионалов, которые проверят состояние авто и его пробег.

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Для приведенных примеров каждая "смотанная" сотня тысяч пробега дает потенциальный "запас" для нечестного заработка от $800 (для Renault и Hyundai) и до $1 400 (для "Мерседеса"). Немало, если учесть еще и то, сколько придется вложить в машину, которая уже фактически исчерпала свой ресурс.