Усі пункти пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України працюють у штатному режимі.

Усі пункти пропуску на ділянці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України працюють у штатному режимі, на відміну від минулого тижня, коли власники авто з іноземною реєстрацією обмежували під’їзні шляхи до кордону.

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Крім того, останніми днями фіксується відсутність черг перед пунктами пропуску та зменшення кількості транспортного потоку, який перетинає державний кордон з країнами Євросоюзу.

Варто зазначити, що після набрання чинності законодавчих норм щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією, на ділянці західного кордону фіксується зменшення пасажиропотоку на 5% та транспортних засобів майже на 15%.

В першу чергу це пов’язано із зменшенням кількості громадян, які раніше на автівках з іноземною реєстрацією кожні п’ять днів виїжджали за кордон. Варто нагадати, що для зручності подорожуючих на сайті Державної прикордонної служби України регулярно оновлюється інформація про ситуацію перед пунктами пропуску на державному кордоні.