З 25 листопада 2018 року вступили у дію Закони, які суттєво змінюють “правила гри" на українському авторинку та зменшують акцизний податок. Як його оцінюють основні оператори? Коли зменшаться ціни на авто і чи зменшаться взагалі?

Проблема безмитного ввезення автомобілів на європейській реєстрації за останні роки набула настільки масового явища, що суттєво почала впливати і на ринок нових авто. Адже окрім старих та дешевих автомобілів, в Україну без розмитнення почали ввозити досить дорогі кількарічні авто. А вони вже становили суттєву конкуренцію для ринку нових легкових автівок в Україну.

Тому два Закони, котрі вступили в силу 25 листопада, були для вітчизняного авто ринку довгоочікуваними. І вони мають суттєво змінити динаміку українського ринку як нових, так і вживаних авто. А споживачі найбільше очікують зниження цін на автомобілі у всіх цінових сегментах. Наскільки реальні ці мрії?

Закон – позитивний

Закони не матимуть моментального ефекту, адже навіть їх вступ в дію розтягнутий у часі. Ставки акцизу з 25 листопада протягом 90 днів спочатку мінімальні, потім вони піднімаються вдвічі, а повна заборона автомобілів на єврономерах відбувається аж через півроку. Відповідно, авторинок реагуватиме на ці зміни ще з більшим запізненням.

"Прийняті закони, безперечно, матимуть позитивний ефект, - вважають у компанії "Порше Україна". - Адже важливо, що врегульовано питання з автомобілями на іноземній реєстрації. Зниження ставки акцизу на розмитнення автомобілів – крок назустріч автовласникам, для яких ринок відтепер пропонує більше альтернатив щодо придбання автомобілів".

Читайте також: в Україні знизились продажі нових авто

"Сподіваюсь, що ці закони зможуть врегулювати ситуацію з беззаконням навколо ввезення в Україну автомобілів із закордонною реєстрацією, та, врешті-решт, стануть відправним пунктом у процесі налагодження нормального бізнес-клімату на українському автомобільному ринку, - говорить генеральний директор ТОВ "Хюндай Мотор Україна" Ігор Гладковський. - Маю надію, що прийняття цих законів унеможливить виникнення подібних конфліктів у майбутньому".

Разом з тим, зменшення податків на вживані автомобілі створює умови для збільшення їх імпорту, що може створити загрозу для ринку нових авто. Адже за останній рік ринок імпорту вживаних авто, навіть без урахування "євроблях", істотно ріс. На відміну від ринку нових авто.

"Імпорт автомобілів з пробігом буде істотно збільшуватися тривалий час і мати значний вплив на внутрішній автомобільний ринок", - вважає прес-секретар Корпорації "УкрАВТО" Дмитро Скляренко. Тобто тенденція домінування ввозу вживаних авто над новими збережеться.

Що буде з цінами?

Відповідно до нового Закону, порядок нарахування ставки акцизного податку суттєво змінився. Однак логіка його нарахування залишилася незмінною: на нові авто та з меншим об’ємом двигунів податок менший, на старі машини з великооб’ємними двигунами - більший. Однак порівняно зі старими ставками нова формула значно лояльніша до авто з великими двигунами.

"Суттєве зниження пропонується для автомобілів з більшим об'ємом двигуна – в нашому випадку йдеться про переважно дизельні автомобілі з об'ємом двигуна від 3 л, - відмічають в "Порше Україна". - Сьогодні наша компанія планує та аналізує ціноутворення на нові автомобілі, яке дозволить створити найоптимальніші умови для клієнтів".

В компанії «АВТ Баварія Україна» вже анонсували зниження цін у зв’язку з новиним законами. Причому цінові зміни торкнуться всього модельного ряду автомобілів BMW. Хоча найбільше зниження цін виявиться у автомобілів з дизельним двигуном об'ємом 3000 см3 і бензиновим 2500 см3, які знаходяться в Україні. Серед них - BMW M5, BMW 6 Серії GT, BMW Х6 і новий BMW Х5. Завдяки зниженню цін, деякі моделі стали дешевше більш, ніж на 200 000 грн. Наприклад, у BMW X5 xDrive30d (G05), різниця в ціні до прийняття Закону і після перерахунку, склала, відповідно до курсу євро на 28.11.2018 р., - 202 436 грн.

Втім, багатолітрові автомобілі не мають вирішального значення на вітчизняний авторинок. "Український ринок, як відомо, на 80% складається з автомобілів з об'ємом двигуна від 0,9 до 2 літрів, для яких акциз зменшено мінімально, - говорить генеральний директор компанії "Єврокар" Марина Яковлева. - Зниження податкового навантаження не гарантує зниження цін. На формування кінцевої вартості продукту впивають безліч факторів, такі як коливання курсу, інфляція, оновлений модельний ряд, тощо".

Дмитро Скляренко з "УкрАВТО" розповідає про інші чинники, які можуть компенсувати зниження акцизу: "введення нових жорстких стандартів WLTP в Європі, звідки постачається основна маса автомобілів в Україну, вже призвело до значного збільшення відпускних цін заводів-виробників, майбутня адаптація під вимоги NOx ще погіршить стан справ виробників в Європі. Що стосується виробництва автомобілів в Азії, на їх собівартість впливає торгова війна, що розгорілася між США і Китаєм. Вплив на відпускні ціни виробників справить і новий модельний рік, що сукупно з переліченими вище чинниками на тлі девальвації на українському ринку не призведе до зменшення роздрібних цін".

Читайте також: у Німеччині заборонили рух дизельних авто автобанами

Таким чином, на найбільш масові нові автомобілі чекати зниження цін не доводиться.

Ціни зростуть?

Щодо ринку вживаних авто, то їх вартість з часом може навіть зрости. Експерт компанії "Інтеркар Україна" (імпортер авто зі США) Станіслав Янушевський вважає, що "люди, які зараз їздять на "євробляхах", змушені будуть їх легалізувати, що в більшості випадків важко або неможливо. Переважна більшість спробує позбутися автомобіля з іноземною реєстрацією і купити машину з українськими номерами. Ту, на яку вистачить грошей. Це активує попит на найдоступніші автомобілі з українською реєстрацією. Подорожчання найдешевших авто в свою чергу, викличе зростання цін на авто середнього цінового сегмента. Виникне ланцюгова реакція". Окрім того, найдешевший сегмент ринку вживаних авто на єврономерах фактично зникне.

Таким чином, незважаючи на зменшення податкового навантаження, ніхто не обіцяє зниження цін ні на нові масові автомобілі, ані на вживані. Виходить, що від нових Законів зиск матимуть лише заможні українці, які мають змогу придбати дорогі багатолітрові автомобілі.