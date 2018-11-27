Компанія Chery назвала попередні ціни на паркетник Jetour X70S в спортивному виконанні.

Варто відзначити, що стандартна версія моделі з'явилася на авторинку ще влітку. Новинка побудована на архітектурі від Chery Tiggo 8. Розміри автомобіля становлять 4720х1900х1695 мм, а колісна база – 2 475 мм.

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Зовнішній дизайн спортивного X70S від звичайної версії відрізняється трохи переглянутої ґратками, червоними гальмівними супортами, великим спойлером і 20-дюймовими дисками в низькопрофільних шинах.

У салоні машини з'явилася нова передня панель, цифрова приладова панель, вдосконалена центральна консоль з іншим блоком управління кліматом, бездротова зарядка і мультимедійний центр з ширяючим екраном.

У рух автомобіль приводиться 1,5-літровим агрегатом продуктивністю 147 к. с., з яким працює 5-ступінчаста механічна або 8-діапазонна автоматична трансмісія і передній привід.

Попередня вартість моделі становить від 90 до 130 тисяч юанів (від 13 до 19 тисяч доларів).