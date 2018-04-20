Знімки нового седану Chery без будь-якого камуфляжу розтиражували китайтсікі ЗМІ. Судячи з шильдіку, розташованому на багажних дверях, новинку назвали Arrizo 6.

Раніше в Мережі з'являлася інформація про те, що Чері готує до дебюту новий седан з заводським індексом M1D. Швидше за все, мова йшла саме про цю модель. Arrizo 6, ймовірно, займе нішу між «чотиридверка» Arrizo 5 і Arrizo 7.

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Деякі китайські ЗМІ стверджують, що довжина “шістки” становить близько 4 700 мм – тобто, модель виявиться більшим нинішнього флагманського седана Arrizo 7 (4 652 мм).

Дизайн передньої частини Arrizo 6 виконаний в новому фірмовому стилі Chery. Зокрема седан отримав радіаторну решітку, вузькі фари і противотуманки, як у кросовера Tiggo 8.

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За попередніми даними, Arrizo 6 буде доступний з бензиновою "турбочетвіркою” 1.5, знайомої по інших моделях Chery. Наприклад, такий же двигун є й у гамі Arrizo 5 (у версії Sport), і Arrizo 7. Віддача мотора – 147 к.с. (210 Нм), він працює в парі з п'ятиступінчастою "механікою" або варіатором.