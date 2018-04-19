Розрахуватись на АЗС власники нових Chevrolet тепер можуть не покидаючи салон автомобіля. Поки що система працює лише у США.

Система безконтактної оплати отримала назву Shell Pay&Save. Користуватись нею можна через мультімедійну систему автомобіля.

Працює це досить просто, навіть діставати картку чи смартфон не потрібно. Усе, що треба зробити – натиснути кілька клавіш на екрані мультімедійного центру свого автомобіля.

Клієнт повинен натиснути значок Shell у розділі меню Marketplace і вибрати АЗС, де хоче заправитись. Після кількох дотиків до сенсорного екрану в автомобілі буде згенеровано код, який дає змогу користувачеві активувати потрібну бензоколонку. Плата стягується автоматично. однак щоб не покидати салона автомобіля, потрібно, аби поряд був працівник АЗС, який би вставив та вийняв заправний пістолет.

“За допомогою Marketplace водії тепер можуть замовити і заплатити за свою улюблену каву і багато іншого по дорозі на роботу кількома дотиками до екрану”, – сказав Рік Раскін, керівник департаменту онлайн комерції Chevrolet.

Фото: Система безконтактної оплати Shell Pay&Save / Shell

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