У майбутньому Chevrolet Bolt може повернутися до модельної лінійки у вигляді електрокара початкового рівня.

Chevrolet Bolt може переродитися у вигляді дешевого, але більш сучасного електрокара. На це в одному з інтерв'ю натякнула генеральна директорка General Motors Мері Барра. Вона нагадала, що Bolt EV і Bolt EUV будуть зняті з виробництва до кінця 2023 року, але в майбутньому модель може повернутися в іншому амплуа – це буде електрокар початкового рівня з ціною, нижчою від іншого електричного кросовера марки, Equinox EV.

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Виступаючи в подкасті NPR Marketplace, глава GM розповіла, що використовує Bolt EUV як власний автомобіль, і вона задоволена електрокаром у його нинішньому вигляді. Вона відзначила відмінне співвідношення якості та ціни (вартість моделі в США - від 26,5 тисяч доларів), але при цьому нагадала, що Bolt присутній на ринку вже сім років і технічно застарів. В основі електрокара лежить платформа BEV II, у той час, як більш сучасні електромобілі GM вже використовують прогресивнішу архітектуру Ultium, яка не тільки перевершує BEV II у технічному плані, а й на 40 відсотків дешевше у виробництві.

Раніше дилерів Chevrolet попередили про те, що Chevrolet Bolt EV та його крос-версія з приставкою EUV (Electric Utility Vehicle) будуть відправлені у відставку наприкінці 2023 року. З відходом Bolt EV/Bolt EUV компанія зробить ставку на електричний Equinox EV, побудований на модульній платформі Ultium. Базова версія моделі коштуватиме приблизно від 30 тисяч доларів, тобто ця модель коштуватиме дорожче, ніж Bolt EV.

Іншими словами, деякий час ніша електричної моделі Chevrolet початкового рівня буде порожньою. У майбутньому її знову може зайняти Bolt EV, який змінить платформу на Ultium. Однак, якщо це і станеться, то не раніше 2027 року.