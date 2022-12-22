Понад 110 000 одиниць потенційно беруть участь у цьому добровільному відкликанні.

Згідно з документами, наданими Національним управлінням безпеки дорожнього руху (NHTSA), 111 242 одиниці електричного хетчбека потрібно повернути дилерам, щоб вони відремонтували та встановили деякі деталі – усе для запобігання ризику пожежі, пов’язаного з ременями безпеки.

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Проблема полягає в конструкції натягувачів ременів безпеки Chevrolet Bolt EV, які, згідно з розслідуванням GM, можуть спрацювати під час аварії та спричинити пожежу. «Під час деяких аварій, які спричиняють розгортання переднатягувачів ременів безпеки, вихлопні гази від розгорнутого натягувача можуть запалити волокна в килимі біля середньої стійки», — зазначено в документі.

Щоб вирішити цю проблему, дилери встановлять металеву фольгу на килим біля вихлопної труби натяжителя в Chevrolet Bolt EV. Деякі транспортні засоби також потребують встановлення кришки натяжителя. Ці додаткові деталі повинні запобігати згаданому займанню килимового матеріалу. Як завжди, ці послуги будуть безкоштовними.

GM зазначив, що це стосується електромобілів Chevrolet Bold 2017–2023 років випуску, виготовлених у період з 26 липня 2016 року по 25 жовтня 2022 року.

Це вже не перше відкликання Chevrolet Bolt. Раніше цього року у моделях Bolt EV і Bolt EUV 2017-2022 років було замінено акумуляторні блоки через ризик пожежі.