Оце так любов!

Китайський фермер побажав бути похованим у власному автомобілі. Родичі виконали останнє бажання і в останню путь він рушив на улюбленій Hyundai Sonata.

Язичники, як відомо, ховали своїх померлих з деяким крамом і чим багатішою була людина за життя, тим більше вона забирала з собою. Єгиптяни, наприклад, не лише зносили до склепу посуд, одяг та їжу, а ховали разом з небіжчиком домашніх тварин, коней та навіть близьких людей.

Добре, що цей чоловік з міста Баодін, якого місцева преса називає Кі, у своєму заповіті попросив лише поховати його разом з автомобілем. Точніше – у автомобілі. Що й було виконано сумлінними родичами.

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