Пісочні гори, спека і автомобілі потужністю у 3000 кінських сил – оце так справжні чоловічі розваги. І називається це "Пагорб жахів".

“Пагорб жахів” – фестиваль-змагання позашляховиків у ОАЕ, котрий триває 9 днів і збирає тисячі автолюбителів, котрі демонструють усю продуктивність своїх 3000-сильних автомобілів та власну вправність.

Фестиваль проводиться за підтримки влади Абу-Дабі, а головним призом змагань є абсолютно новий Nissan Patrol. Цей японський позашляховик дуже популярний у ОАЕ, однак його вартість видається просто сміхотворною, проти того, на чому виступають гонщики. Та для учасників змагань приз – не головне. Більше задоволення приносять самі заїзди та головна мета кожного учасника – перемога.

Навіть слово “екстремальний” здається занадто м’яким, коли спостерігаєш за цими автомобілями та їх заїздами. Серед автомобілів, що приймають участь у змаганнях, зустрічаються неймовірні інженерні творіння, хоча переважна більшість – це “звичайні” Nissan Patrol з двигунами від Nissan GT-R. А от 2000-сильний Patrol з двигуном від Mercedes-Benz SLR McLaren – це вже щось цікавіше.

Також цікаво: П'ять відео автомобілістам для гарного настрою у п'ятницю